Roma-Lazio, cori antisemiti della Curva Nord. Inchiesta federale aperta

La scena si ripete. Ancora cori antisemiti dei laziali allo Stadio Olimpico. Al termine del derby Roma-Lazio, in un video pubblicato su Instagram, si sente la Curva Nord cantare a più riprese “In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff...”. A pochi metri ci sono i giocatori della Lazio che ballano e festeggiano la vittoria per 1-0. Tutta la curva biancoceleste compatta salta e canta. Quello che più colpisce è la reazione della squadra laziale, per nulla scossa o infastidita dai cori vergognosi. Non si fermano neppure quando i loro tifosi cantano “romanista ebreo”. Non è stata l’unica occasione, durante la partita è successo altre quattro volte. Il Giudice sportivo, riferisce gazzetta.it, ha chiesto un’istruttoria rapida alla Procura della Figc, gli ispettori hanno infatti sentito tutto scrivendo l’accaduto nel referto.