Roma-Lazio, caos al fischio finale: Guendouzi dà un pugno sullo stomaco a Paredes

Dopo il fischio finale del derby in mezzo al campo è scoppiato il caos. Si sono accese delle piccole risse e una in particolar modo ha visto protagonista Guendouzi . Il francese ha colpito con un pugno sullo stomaco Leandro Paredes . L'arbitro Guida era davanti ai due calciatori e ha visto la scena senza però prendere provvedimenti disciplinari. Il francese durante la partita era stato tra i giocatori più nervosi e nel secondo tempo era arrivato faccia a faccia con Dybala dopo uno scontro di gioco. La Joya poi gli ha mostrato i parastinchi con la Coppa del Mondo vinta nel 2022.

