Roma-Lazio, ecco tutte le informazioni per i tifosi: cancelli aperti dalle 15.30

Poco più di 24 ore al derby della capitale. Roma e Lazio torneranno a sfidarsi dopo l’1-1 dell’andata. Cancelli aperti dalle 15.30 per i tifosi, con il club che ha pubblicato alcune indicazioni per tutti i sostenitori che hanno acquistato il biglietto per la partita.

Al fine di agevolare e velocizzare le procedure d’accesso all’Olimpico per Roma-Lazio, con inizio previsto alle ore 18:00, l’AS Roma consiglia ai tifosi di presentarsi allo stadio con congruo anticipo, muniti di documento di riconoscimento e del biglietto.

I possessori di biglietto o Abbonamento dei settori Tribuna Tevere sono invitati a utilizzare i varchi di pre-filtraggio situati presso viale delle Olimpiadi e Piazza Lauro De Bosis.

I varchi di pre-filtraggio situati presso piazza Piero Dodi saranno invece riservati esclusivamente ai tifosi della squadra ospite.

Un ingente afflusso di pubblico presso i varchi di pre-filtraggio concentrato esclusivamente in prossimità dell’orario di inizio della gara potrebbe non garantire l’accesso agli spalti in tempi rapidi.

Si ricorda che l’apertura dei cancelli è prevista alle ore 15:30.