Roma-Lazio, Caicedo attacca Mancini sui social: “Sei imbarazzante”

L'esultanza sfrenata di Gianluca Mancini sotto la Curva Sud con la bandiera anti- Lazio con un grosso topo ha creato molte polemiche. Il difensore ha poi chiesto scusa ai microfoni ufficiali del club dopo la partita. Neanche Felipe Caicedo , ex attaccante biancoceleste, ha gradito il gesto di Mancini e lo ha attaccato sui social scrivendo: "Sei imbarazzante". Tantissimi romanisti sono andati a commentare il suo post su 'X' prendendolo in giro e ricordando che molti laziali fecero di peggio nei post derby.

