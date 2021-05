Roma-Lazio, aperta la vendita dei virtual ticket per la Tribuna Monte Mario

Con l'iniziativa "Inside the Derby" posti disponibili anche in Curva Sud, Distinti e Tribuna Tevere

Continua l'iniziativa "Inside the Derby", lanciata dalla Roma in occasione della sfida con la Lazio. I tifosi giallorossi hanno infatti l'occasione di acquistare un biglietto virtuale al costo di 2 euro, per far parte della coreografia che la società sta preparando per la stracittadina. Nei giorni scorsi sono stati venduti 14 mila biglietti divisi tra Curva Sud, Distinti e Tribuna Tevere, e oggi la Roma ha annunciato la vendita dei virtual ticket anche per la Tribuna Monte Mario. "Curva Sud, Distinti e Tribuna Tevere non bastano a contenere la vostra voglia di starci vicini. Aperta la vendita dei virtual ticket di Roma-Lazio anche per la Tribuna Monte Mario", l'annuncio del club giallorosso.