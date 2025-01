Roma-Lazio al Senato: Gasparri insegue Lotito con la sciarpa giallorossa (VIDEO)

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, noto tifoso giallorosso, ha provato a far indossare al Presidente biancoceleste la sciarpa della Roma

La vittoria della Roma nel derby contro la Lazio di domenica scorsa è arrivata nell'Aula del Senato. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato e noto tifoso giallorosso, ha infatti provato a far indossare la sciarpa della Roma a Claudio Lotito, senatore e Presidente biancoceleste. "Come si è ridotto, sta 12 punti sotto e ha avuto un colpo di c**o...Ho l'allergia, sta buono", replica Lotito in risposta agli insistenti tentativi di Gasparri di mettergli al collo la sciarpa giallorossa.