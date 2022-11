Roma-Lazio, Abraham: “Questa ha fatto male, ma li rivedremo. Daje”

Non ci sono parole per il risultato della Romaall'Olimpico che crolla per 1-0 contro la Lazio di Sarri. Eppure, Abraham ci prova. Una foto a testa bassa, l'altra con in sfondo i tifosi dello stadio: "Tutto questo ha fatto male, ma li rivedremo. Daje Roma". Le scuse nelle storie di Instagram dell'attaccante giallorosso che fatica ancora a sbloccarsi, ma nonostante tutto pensa già al derby del girone di ritorno.