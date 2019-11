Roma-Lazio 12-0: il derby femminile dell’Under 17 è senza storia – FOTO

È un derby senza storia quello giocato tra la Roma e la Lazio nel campionato femminile Under 17. Le ragazze di mister Violi hanno battuto 12-0 le rivali: a segno con una doppietta Lucarelli, Pezzi e Rossi. Gol anche per Grossi, Borelli, Lorenzetti, Montesi, Cruciani e Cascioli. Le giallorosse restano così in testa alla classifica a punteggio pieno (4 vittorie su 4) mentre la Lazio sprofonda in fondo al tabellone. Ed è un inizio da record quello della Roma: nelle prime quattro giornate con quelli di oggi sono 30 gol fatti e solo uno subito. Una marcia inarrestabile.