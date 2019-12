Roma, le parate più belle per l’augurio social a Pau Lopez – VIDEO

“Buon compleanno al portiere giallorosso“. Questo il messaggio che la Roma ha dedicato su Twitter a Pau Lopez per festeggiare i suoi 25 anni. Inoltre il club ha pubblicato un video con le parate più belle fatte dall’estremo difensore in questa prima parte di stagione con la maglia romanista. Una delle sorprese più liete in casa giallorossa, soprattutto perché l’ex Betis ha dimostrato da subito la voglia di integrarsi e di comunicare con la linea difensiva e con il resto della squadra. Un aspetto che ha accelerato il suo inserimento all’interno del gruppo e dello spogliatoio.