Roma, l’attenzione ai social è anche per le mogli. Il club chiede più serietà

La Roma mette il freno ai social dei suoi giocatori. In questo momento delicato della stagione la società ha chiesto più serietà a tutti i giocatori e non solo. Il club infatti ha sollecitato anche tutte le mogli dei tesserati a postare il meno possibile foto sui social, lo scrive La Gazzetta dello Sport. In sostanza se si pubblicassero meno scatti conviviali nei momenti difficili e delicati tutti vivrebbero meglio.

Le due sconfitte contro Sassuolo e Bologna hanno fatto vacillare le poche certezze di Fonseca. Il tecnico portoghese così ha sfruttato la domenica libera per portare a pranzo tutto il suo staff a Siena per fare il punto della situazione e trovare delle nuove soluzioni. Le prossime gare contro Atalanta e Gent saranno fondamentali per la stagione della Roma.