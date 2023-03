Roma, l’attacco è un flop: era dalla stagione 95/96 che non si segnava così poco

Per la Roma, dopo la sconfitta contro la Cremonese, è il momento di leccarsi le ferite e di analizzare la sconfitta. Uno dei reparti sotto la lente d'ingrandimento è l'attacco e come riportato da AS Roma Data, era dalla stagione 1995/96 che la formazione giallorosso non segnava così poco a questo punto della stagione. In entrambi i casi, i gol fatti in campionato alla 24esima giornata sono 31, una media di circa 1,30 a partita. Nel 95/96, il reparto offensivo giallorosso era formato da un giovanissimo Francesco Totti, Moriero, Delvecchio, Fonseca e Abel Balbo. In quell'annata la Roma guidata da Carlo Mazzone aveva chiuso il campionato al quinto posto in classifica (stessa posizione odierna) con Balbo miglior marcatore (13 gol).