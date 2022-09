Roma, l’attacco è inceppato: Dybala e Abraham in ritardo rispetto alle big

I due attaccanti giallorossi hanno segnato appena tre gol in due, finendo dietro alle coppie di tutte le big e non solo. Ma l'arrivo di Belotti e il rientro di Zaniolo cambieranno la musica

L'attacco della Roma è il peggiore delle big. Almeno per i numeri e almeno in queste prime cinque giornate. I giallorossi hanno segnato appena sei gol e in questa speciale classifica sono ottavi col Verona. Un dato che stupisce parecchio soprattutto visti i nomi scesi in campo, anche se va aggiunto come uno dei titolari - Nicolò Zaniolo - abbia giocato appena una partita e mezza. Sicuramente si tratta di un'assenza pesante, ma da un tandem come Dybala-Abraham, con Pellegrini (ancora a secco) a supporto, era lecito aspettarsi qualche rete in più. Invece i due hanno messo insieme appena tre gol, finendo in fondo alla classifica - per quanto riguarda le big - anche delle coppie più prolifiche di questo inizio di campionato.

Il Napoli primo in graduatoria, per intenderci, ha segnato il doppio dei gol della Roma, dodici. Il Milan ne ha fatti 10, l'Atalanta 7 (con una partita in meno), l'Udinese 9, la Juventus 7, l'Inter 11 e la Lazio 7. E dall'attacco non è arrivato l'aiuto sperato, visto che appunto Abraham e Dybala hanno segnato la metà di queste poche reti giallorosse (le altre di Ibanez, Smalling e Cristante). In generale Abraham sta incontrando diverse difficoltà, non è ancora ai livelli dello scorso anno, quando ha chiuso la stagione con 27 gol e una media di uno ogni due partite. Con la Juventus è stato uno dei peggiori nonostante la firma importantissima sul pareggio, con tanto di rimprovero pubblico da parte di Mourinho. Ieri l'inglese ha replicato a Udine, sotto gli occhi del suo ct Southgate che di certo non avrà preso appunti positivi in vista dei Mondiali. Dybala invece è fermo alla doppietta col Monza, ma l'argentino anche nelle serate 'down' della Roma è sempre stato il migliore. Pellegrini, invece, è ancora a quota zero, forse anche in debito di ossigeno visti i tanti compiti che gli sta chiedendo Mourinho. Neanche l'ingresso di Belotti e la coppia inedita con Abraham, ieri hanno aiutato.

Le altre big di Serie A hanno praticamente quasi tutte potuto contare su un tandem più prolifico di quello della Roma. La Juve Vlahovic-Milik (6 gol totali), il Milan Leao e Giroud (5, ma c'è anche Rebic a quota 2), l'Inter Lautaro-Correa (5), il Napoli Kvaratskhelia e Osimhen (6). L'Atalanta non ha ancora mai segnato con gli attaccanti ad eccezione della rete di Lookman, ma ha Koopmeiners che da solo è già a quota 4 con una partita in meno. Hanno pareggiato i gol di Dybala e Abraham pure la Lazio (Immobile-Zaccagni, ma con più gol complessivi in attacco tra Felipe Anderson e Pedro), il Verona (Henry e Lasagna/Kallon), la Salernitana (Dia e Bonazzoli/Botheim), il Torino (Vlasic e Sanabria), l'Udinese (Beto e Samardzic, ma c'è anche Udogie a 2). Lo Spezia invece è salito a 4 con Nzola e Bastoni (2 più 2) mentre Arnautovic da solo è già a 5. In difficoltà c'è anche la Fiorentina, con Jovic e Kouame che arrivano appena a due. E diverse squadre nella parte destra della classifica come Verona, Salernitana, Monza e Lecce hanno già tre attaccanti andati in gol.

La Roma come squadra ha segnato poco, l'attacco ha segnato ancora meno. Ma se fino a ieri, Mourinho poteva accontentarsi grazie all'imperforabilità della difesa, con l'Udinese è venuta a mancare pure quella e allora servirà ritrovare un certo equilibrio. L'arrivo di Belotti è un toccasana, sia perché può far rifiatare Abraham e renderlo magari più lucido dentro l'area, ma anche ovviamente - da centravanti di razza - per incrementare il bottino degli attaccanti. La stagione è appena agli inizi e la Roma è comunque a -1 dalla vetta (-3 se l'Atalanta vincerà col Monza), con Dybala e Belotti che devono ancora arrivare al top. Oltre al rientro di Zaniolo. Gli ingredienti per invertire in fretta questo trend negativo ci sono tutti, il potenziale resta altissimo. Basta solo ingranare. Magari già da giovedì con il Ludogorets.