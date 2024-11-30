Claudio Ranieri e la Roma sono tornati a dare segnali a Londra. Il risultato col Tottenham è stato incoraggiante sia per l'avversario che per come è arrivato, ovvero grazie a una prestazione positiva e propositiva, con cuore e anima. Se la classifica in Europa League resta aperta, in Serie A la situazione è tragica sportivamente. Perché la Roma è stata sorpassata, anche se momentaneamente, anche dal Cagliari e ora il terzultimo posto è ad appena tre punti di distanza. Non le migliori premesse per affrontare la squadra probabilmente più in forma d'Europa, l'Atalanta di Gasperini. Ranieri dovrà aggrapparsi alla reazione del Tottenham Stadium e magari a una tradizione tutto sommato favorevole contro la Dea e il tecnico friulano. Il bilancio dell'allenatore testaccino contro gli orobici è di 12 vittorie, 9 pareggi e solo 5 sconfitte in 26 gare totali. E nessuno di questi ko è arrivato sulla panchina della Roma (appena due incroci). Anche se dal 2011, in otto partite in cui ha affrontato l'Atalanta ha vinto solo due volte, tra cui l'ultimo incrocio: Cagliari-Atalanta 2-1 il 7 aprile. Buono anche il bilancio contro Gasperini, con 7 successi e 4 ko con 1 pareggio. Anche qui sulla panchina giallorossa due vittorie su due contro Gasp.