Roma, l’approccio è un disastro: quanti gol subiti nel primo quarto d’ora

Tra le prime 10 della classifica il dato è da brividi. I giallorossi sono quelli che incassano più gol all’inizio del primo e del secondo tempo

Approccio senza attributi, per essere edulcorati. Le ultime tre gare dei giallorossi hanno certificato la fine della corsa al quarto posto e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ma non solo. Le partite con Inter e Sassuolo sono state condizionate da gol presi poco dopo il fischio dell’arbitro, una consuetudine a Trigoria. La Roma infatti nei primi 15 minuti delle due frazioni di gioco ha subito 13 gol totali: 5 nel primo tempo e 8 nel secondo. Gli stessi dello Spezia e uno in meno di Sampdoria e Cagliari, solo “grazie” al gol di Kean arrivato al 16’ nella gara persa all’Allianz Stadium. Tra le prime 10 della classifica nessuna ha fatto peggio dei giallorossi. Cali di concentrazione che hanno compromesso molte gare nell’arco della stagione e che evidenziano la scarsa mentalità di tutti i componenti della rosa. In Europa la situazione non è migliore. Nonostante i modesti avversari, con il CSKA Sofia e con il Bodo Glimt sono 3 i gol subiti ad inizio gara o inizio ripresa. Mourinho nell’ultima conferenza stampa ha preferito non rispondere in maniera esaustiva alla domanda sui black out della squadra. Sarà un aspetto su cui lavorare, soprattutto in vista delle gare ad eliminazione diretta in Conference League come ha detto lo Special One: “Quando arriviamo in queste situazioni da dentro o fuori, se tu in queste partite vai a giocare a Rennes o a Marsiglia e inizi la gara con 10 minuti orribili sei fuori”. La competizione europea diventa adesso fondamentale per salvare la stagione ed accedere direttamente in Europa League.