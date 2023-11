Roma, lanciato il pack biglietti per Cremonese e Atalanta: si parte da 23 euro

La Roma continua a chiamare gente allo stadio, e il pubblico risponde sempre presente. Il club giallorosso, ha lanciato un nuovo pack per assistere ai match contro Cremonese e Atalanta. Il primo, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma mercoledì 3 gennaio alle 21. La sfida ai bergamaschi invece, sarà il 7 gennaio alle ore 18. I prezzi per le due gare dell'Olimpico iniziano dai 23 euro a partita. Attraverso queste promozioni, è possibile acquistare i tagliandi ad un costo più favorevole rispetto al singolo biglietto.