Roma, l’amore di Dzeko agli atleti con la sindrome di Down: “Siete la prova che tutto è possibile”

A guardarlo in campo mette paura per la sua esplosività, ma il cuore di Edin Dzeko disarma soprattutto per la dolcezza. Il Gigante Buono della Roma aveva già dimostrato la sua umanità piangendo il piccolo Eman Salic, scomparso lo scorso 16 aprile a causa del cancro. Il Cigno di Sarajevo, dopo essersi reso portavoce nel taglio stipendi dei giocatori della Roma in aiuto alle casse del club, non si ferma e continua la sua battaglia nel sociale.

Il bosniaco pubblica sul suo profilo Facebook una parte della videochat che lo ha impegnato insieme all’Associazione della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, “Vite con la sindrome di Down”. Queste le parole del bosniaco: “Dove arriva il calcio?! Questa è una piccola parte dell’atmosfera con i membri dell’Associazione “Vita con sindrome di Down” dell’FBIH. Alla fine ho incontrato questi grandi ragazzi e ragazze che vincono medaglie per le loro apparizioni in tutto il mondo, per loro non ci sono confini. Quelli sono solo nelle nostre teste e questi atleti, i grandi Anes, Edna, Aldina, Keno, Theo, Alia, Emma, ​​Sarah, Faruk, Selma, Harun e molti altri, devono essere i nostri modelli. Il loro amore, la perseveranza e volontà, nonostante i problemi che affrontano, sono la migliore prova che tutto è possibile! Oggi è stato un onore far parte della vostra compagnia.

Edin vi adora”