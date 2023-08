Roma, l’allenamento alla vigilia del Partizani: ancora assenti Matic e Dybala

La Roma scalda i motori in vista dell'amichevole di domani contro il Partizani, ma soprattutto in vista dell'ormai imminente esordio in campionato contro la Salernitana (20 agosto). I giallorossi sono scesi in campo a Trigoria questa mattina per svolgere lavoro tecnico e atletico. Ancora assenti Paulo Dybala (uscito malconcio dall'ultima amichevole contro il Tolosa) e Nemanja Matic (alle prese con un problema fisico e sempre al centro di voci di mercato). Con il gruppo invece alcuni giovani come Mannini, Golic, Cherubini e Faticanti, oltre al solito Pagano (aggregato alla prima squadra per tutta la preseason).