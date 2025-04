Roma, l’allenamento a porte aperte al Tre Fontane: palestra per El Shaarawy e Dovbyk

Assente Nelsson, oltre ai lungodegenti Saud e Dybala. Lavoro differenziato in palestra a Trigoria, invece, per Gollini, El Shaarawy e Dovbyk. Gourna-Douath indossa un tutore al ginocchio sinistro

Redazione 17 aprile 2025 (modifica il 17 aprile 2025 | 18:06)

La Roma, dopo i pareggi contro Juventus e Lazio, è pronta a proseguire il rush finale di campionato al fianco dei propri tifosi che oggi saranno al Tre Fontane per il programmato allenamento a porte aperte, come già accaduto a Capodanno. I sostenitori giallorossi sulle tribune dell'impianto dell'EUR, nonostante il maltempo, saranno poco meno di 3000, con i tagliandi segnaposto gratuito che sono andati sold-out in meno di un'ora. Ranieri e la squadra continuano la preparazione per il match delle trentatreesima giornata contro l'Hellas Verona, in programma sabato 19 aprile all'Olimpico alle 20:45.

Roma, l'allenamento a porte aperte al Tre Fontane — Ore 16:52 - Giro di campo per la squadra, che ringrazia i tifosi presenti al Tre Fontane. Prende poi parolaClaudio Ranieri: "Vi vogliamo ringraziare per l'amore che ci dimostrate ogni volta. E' bello vedere tanti bambini qui con noi. Loro sono il futuro della Roma e non ci abbandoneranno mai. Colgo l'occasione per augurare buone feste pasquali a voi, alla vostra famiglia e ai vostri cari. Forza Roma sempre".

Ore 16:49 - Paredes accorcia le distanze su rigore per i Bianchi. Termina la partitella: vincono i Rossi 2-1.

Ore 16:45 - Raddoppiano i Rossi: Soulé segna a Svilar e porta sul 2-0 i compagni, sfruttando l'assist di Gourna.

Ore 16:42 - Gourna-Douath si sta allenando con un vistoso tutore sul ginocchio sinistro.

Ore 16:39 - I Rossi passano in vantaggio nella partitella: gol di Hummels su assist di Pellegrini da calcio d'angolo.

Ore 16:36 - Comincia la partitella 11vs11, con in campo anche i portieri Svilar e De Marzi. Queste le due formazioni scelte da Ranieri. Bianchi: Svilar, Sangaré, Mancini, Ndicka, Rensch, Paredes, Pisilli, Koné, Salah-Eddine, Baldanzi, Zefi. Rossi: De Marzi, Celik, Hummels, Reale, Saelemaekers, Gourna-Douath, Cristante, Pellegrini, Angeliño, Shomurodov, Soulé.

Ore 16:20 - Presenti anche le mascotte Romolo e Romolina, come testimoniato dall'account inglese di X della Roma.

Ore 16:19 - Comincia una partitella senza portieri, solo passaggi tra i giocatori in campo: esercitazione 10 vs 10 per i giallorossi.

Ore 16:00 - Squadra divisa in due gruppi. Cori per Ranieri da parte dei tifosi presenti al Tre Fontane. Spunta anche una bandiera dedicata al tecnico testaccino.

Ore 15:57 - Inizia l'allenamento. Assente Nelsson, che ne avrà per quindici giorni, oltre ai lungodegenti Saud e Dybala. Lavoro differenziato invece per Gollini, El Shaarawy e Dovbyk, che non hanno patito alcun infortunio ma sono rimasti a Trigoria per un lavoro in palestra. Tre i Primavera aggregati alla prima squadra: si tratta di Reale, Zefi e Graziani. Presente una coreografia da parte dei tifosi: metà tribuna ha le bandiere gialle, l'altra metà invece le ha rosse.

Ore 15:55 - La squadra entra in campo, il primo a scendere sul rettangolo verde è Ranieri che guida i suoi.

Ore 15:45 - Mancano pochi minuti all'inizio dell'allenamento, programmato alle 16, e il Tre Fontane comincia a riempirsi. La Roma è arrivata all'impianto, come testimoniato sui propri canali social.