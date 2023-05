Roma, l’allenamento a due giorni dal Leverkusen: Dybala parzialmente in gruppo

Arrivano finalmente buone notizie dall'infermeria di Trigoria: Paulo Dybala ha lavorato parzialmente in gruppo. L'argentino dopo aver saltato l'ultima trasferta con il Bologna per precauzione, oggi ha dato segnali positivi svolgendo una prima parte dell'allenamento da solo in campo, mentre una seconda insieme al resto dei compagni. A differenza della trasferta emiliana, la Joya partirà sicuramente con la squadra per provare ad essere protagonista anche solo nella ripresa. La posta in palio è troppo alta per alzare bandiera bianca e infatti l'argentino sta facendo di tutto per arrivare in buone condizioni a giovedì quando i giallorossi dovranno difendere l'1-0 dell'andata per conquistare così la finale di Europa League.