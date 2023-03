Roma, l’Aia boccia Piccinini e Serra: non arbitreranno nella 25esima giornata di A

Il direttore di gara e il IV uomo del match dello Zini, non sono stati designati per la prossima giornata di campionato

Continua a tenere banco la vicenda legata all'arbitraggio del match di ieri tra Cremonese e Roma. Quest'oggi l'AIA, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le designazioni arbitrali per la 25esima giornata del campionato di Serie A ma tra tutti i nomi scelti, non compaiono quelli di Piccinini, direttore di gara della sfida dello Zini, e di Marco Serra, quarto uomo protagonista dell'animata discussione con Mourinho che è costata due giornate di squalifica allo Special One.