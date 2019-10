Roma, l’AIA blocca su Twitter i tifosi giallorossi che protestano per Fazio

Assurdo. Dopo il controverso episodio che ha visto Fazio essere ingiustamengte espulso per un presunto contatto con Okaka, il popolo romanista ha sfogato tutta la propria rabbia sui social. Molti di loro hanno taggato l’account ufficiale dell’Associazione Italiana Arbitri su Twitter, protestando per la discutibile decisione di Irrati, colpevole di non essere nemmeno andato a rivedere l’azione al monitor di bordocampo. L’Aia, tuttavia, ha reagito bloccando molti utenti, scatenando un’indignazione di massa.

Non è la prima volta che la settima componente della Federazione Italiana Giuoco Calcio balza agli onori della cronaca per tale comportamento. A settembre infatti, l’AIA aveva bloccato Luca Marelli, ex arbitro di Como che vanta in carriera 5 gare arbitrate in A e 58 in B. Una decisione questa, che aveva portato lo stesso ad esprimere il proprio pensiero sui social: “Sappiate che non mi hanno bloccato gli arbitri, mi hanno bloccato i dirigenti dell’AIA. Non è una delusione. E’ una medaglia essere bloccati da ‘sta gente”.