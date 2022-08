Roma, l’accordo con la Toyota era stato annunciato con uno spoiler sui social

Pochi minuti fa la Roma ha comunicato sul proprio sito il comunicato che ufficializza Toyota come nuovo Main Global Partner. Come successo per l'annuncio di Paulo Dybala anche in questo caso il club aveva 'spoilerato' tutto su Twitter. Due ore prima del lancio, infatti, gli account social del Club hanno pubblicato una illustrazione particolarmente confusionaria, sulla falsariga della famosa serie di libri “Where is Wally”, invitando i propri fan ad aiutare Romolo a trovare il giusto kit di allenamento. In realtà tra le miriadi di oggetti sportivi che componevano l’immagine erano nascoste le lettere che formano la parola TOYOTA.