Roma, la visita di Mourinho ai Frati Palatino: “Che magnifica sorpresa”

Lo Special One non è nuovo a visite religiose. Ieri sera ha visitato i Frati minori al centro di Roma

Serata particolare e diversa dal solito per Mourinho, che ieri ha fatto visita ai Frati Palatino, un gruppo di frati minori al centro di Roma. L'incontro è stato immortalato dalla stessa pastorale dei giovani che entusiasti dell'incontro, hanno voluto ringraziare lo Special One tramite il loro profilo social: "Che magnifica sorpresa! Ieri sera anche l’allenatore della Roma è venuto a respirare aria di fraternità. Al prossimo mister!”. Questa la didascalia scelta dai Frati Palatino, accompagnata da alcuni scatti che testimoniano propria la serata. Non è la prima volta che lo Special One si presta a queste visite religiose, infatti già lo scorso anno, insieme al suo staff, aveva incontrato il cardinale José Tolentino de Mendonça a San Pietro.