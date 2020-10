Roma, la Uefa stila la top five dei gol in Europa League: ci sono Dzeko, Vucinic e Di Biagio – VIDEO

In vista del match di giovedì sera con lo Young Boys, il profilo twitter della Uefa Europa League ha pubblicato un video che raccoglie i più bei gol della Roma in questa competizione. Si parte dai quarti di finale della Coppa Uefa al Vicente Calderon, con la punizione Di Biagio nella sconfitta per 2-1 contro l’Atletico Madrid (stagione 1998/99).

Salto temporale poi all’annata 2016/2017 con il gol del vantaggio di Emerson Palmieri, nell’andata dei sedicesimi di finale (2016/17) contro il Villareal, un potente destro dritto all’incrocio che diede il via alla roboante vittoria per 4-0, condita anche dalla formidabile tripletta di Dzeko.

Si continua con il destro a giro di Mirko Vucinic al Panathinaikos (sedicesimi di finale 2009/2010): un gol che era valso il momentaneo vantaggio giallorosso, nella partita persa in trasferta per 3-2 .

Nella top five spazio anche ad Edin Dzeko: la Uefa ricorda il suo fantastico sinistro da posizione defilata contro il Viktoria Plzen nei gironi 2016/17, partita finita 4-1 con gol di rabona di Perotti.

La raccolta si conclude con un altro gol di Mirko Vucinic, imbeccato perfettamente da De Rossi nel match contro il Basilea, che aveva sancito la qualificazione ai sedicesimi per la Roma di Claudio Ranieri con un turno di anticipo. La partita all’Olimpico si era conclusa con il risultato di 2-1, nella stagione 2009/2010.