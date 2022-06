Roma, la Uefa celebra Karsdorp: è il miglior assist man della Conference League

Il terzino destro è stato determinante nel percorso dei giallorossi in coppa grazie alle tante occasioni da gol create

Ad una settimana di distanza dalla festa per la vittoria della Conference League la Uefa ha celebrato il terzino destro giallorosso: "Rick Karsdorp ha fornito quattro assist in Europa Conference League in questa stagione, nessun giocatore ha creato più occasioni da gol nella competizione in questa stagione". Stagiona ricca di alti e bassi per l'ex Feyenoord ma nella seconda parte di stagione è stato determinante grazie ai suoi assist, in particolare quello per Abraham nella sfida interna contro il Vitesse. Il numero 2 ha conquistato la fiducia di Mourinho che lo ha sempre schierato titolare nonostante l'arrivo a gennaio di Maitland-Niles che ha deluso le aspettative.