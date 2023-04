Roma, la Uefa premia Dybala: è suo il gol più bello dei quarti di Europa League

La Uefa celebra Paulo Dybala. Il gol che ha permesso alla Roma prolungare la partita con il Feyenoord fino ai supplementari, è stato votato come il miglior gol dei quarti di finale di Europa League. La Joya ha battuto il compagno di squadra El Shaarawy, Bakker del Leverkusen (prossimo avversario in semifinale) e Therno dell'Union Saint-Gilloise. Una rete simile, l'argentino l'aveva segnata con la maglia della Juventus in un match di campionato contro la Lazio sempre nella porta sotto la Curva Sud che come ha detto lui stesso scherzando nel post partita: "Forse porta fortuna".