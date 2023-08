Roma, la terza maglia 2023/24: nomi e numeri sul retro saranno trasparenti

Emergono nuovi dettagli su quella che sarà la terza maglia della Roma per la stagione 2023/24. Dopo le prime due divise già svelate ufficialmente, il portale specializzato 'Footyheadlines' ha pubblicato le foto di alcuni dettagli molto particolari. Il kit sarà nero di base, con strisce tricolore gialle, rosse e arancioni sulla manica e sulle spalle. Un format che si ispira al kit cosiddetto 'Lollipop' del '79-'80. Per quanto riguarda lo stemma tornerà il lupetto come sulla prima maglia, stavolta con bordo giallo e rosso mentre sull'altro lato ovviamente il logo di Adidas. Il colletto è a poco e ha un bottone mentre la novità riguarda il nome sul retro. La scritta infatti sarà 'trasparente', ovvero sarà sempre nera come il resto della divisa e il testo si leggerà per i bordi bianchi come in foto. L'annuncio dovrebbe arrivare a breve.