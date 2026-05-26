“Io qui mi sento più realizzato. Abbiamo un progetto che non cambia in funzione dei risultati o di una protesta dei tifosi”: così Tiago Pinto racconta il suo presente al Bournemouth, lanciando frecciatine al suo passato alla Roma. L’ex ds giallorosso, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha poi ripercorso l’esperienza nella Capitale, evidenziando quanto gli abbia lasciato: “A Roma ho imparato tanto, soprattutto a gestire ogni giorno situazioni imprevedibili. Oggi questo mi fa sembrare uno che non ha paura dei problemi. Quando gli altri vanno nel panico, io riesco a fermarmi, riflettere e gestire tutto. Quei tre anni a Roma mi hanno dato la capacità di pensare oltre i conflitti e di gestire i casini”. Non solo frecciate, però, ma anche parole di stima. Pinto ha infatti commentato con 'soddisfazione' il traguardo Champions della Roma: “La Roma la guardo sempre e sono molto contento non solo che si sia qualificata per la Champions, ma anche che sia arrivata terza, che secondo me è bellissimo. Complimenti a tutti”. Infine, un passaggio anche su Massara: “Ma complimenti soprattutto a Massara, che come ds a Roma soffre sempre”.