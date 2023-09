Roma, la squadra è arrivata in hotel a Genova accolta da decine di tifosi

Il giallorossi affronteranno domani sera a Marassi la squadra di Gilardino nella gara valida per il 6° turno della Serie A.

Partita nel pomeriggio da Roma la comitiva giallorossa è arrivata a Genova poco prima delle ore 19 , accolta davanti all'Hotel dove soggiornerà stanotte da alcune decine di tifosi in cerca di selfie e autografi. Nella città ligure la Roma affronterà domani sera a Marassi il Genoa di Gilardino nella gara valida per il 6° turno della Serie A.

