Roma, la Spagna porta bene: ecco gli ultimi precedenti nella fase a eliminazione diretta – FOTO

Urna amara quella di Nyon, che ha regalato alla Roma il Siviglia per gli ottavi di Europa League. Avversario ostico, con una grande attitudine al contesto europeo. I numeri però, come riporta il profilo Twitter di Opta possono dare fiducia a Fonseca: negli ultimi due precedenti contro squadre spagnole durante la fase a eliminazione diretta nelle coppe europee la Roma è sempre riuscita a passare il turno. E’ accaduto contro il Barcellona ai quarti di Champions del 2018, con la rimonta storica portata a termine con il colpo di testa di Manolas, e con il Villareal nei sedicesimi di Europa League del 2017. In quel caso Dzeko fu grande mattatore nella gara di andata all’Estadio de la Ceràmica siglando una tripletta.