Roma, la sosta ti fa bella: Mourinho ha perso solo una volta dopo la pausa

Il 7-0 contro l'Empoli ha scacciato la crisi di risultati della Roma. I giallorossi prima di ieri erano bloccati a un solo punto in classifica e la coppia Dybala-Lukaku ha ridato vita alla squadra. Può sorridere Mourinho che dopo la sosta difficilmente sbaglia. Il tecnico portoghese da quando è nella Capitale ha perso una sola volta dopo la pausa per le nazionali: sconfitta con la Juventus 1-0 nel 2021 con una serie di episodi dubbi. Il blocco del campionato fa bene alla Roma che negli ultimi 15 incontri disputati a seguito di uno stop ha vinto 11 volte e pareggiato tre. Adesso non c'è più tempo per fermarsi e il calendario si fa sempre più fitto. Pellegrini e compagni inizieranno a giocare ogni tre giorni. Giovedì è previsto l'esordio in Europa League contro lo Sheriff. La gara è in programma in Moldavia alle ore 18.45, poi domenica la trasferta di Torino contro i granata.