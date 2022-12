Roma, la società rinnova l’impegno per la sostenibilità e tutela del clima

La Roma rinnova il suo impegno per la sostenibilità e salvaguardia del clima, firmato lo Sports for Climate Action Framework delle Nazioni Unite. Tra i vari obiettivi, il dimezzamento delle emissioni entro il 2030 e l'adesione a cinque principi chiave che prevedono la promozione della responsabilità ambientale, la riduzione dell'impatto ambientale, l'educazione climatica e l'incoraggiamento al consumo responsabile anche mediante la comunicazione. La società ha già provveduto, in questo senso, ad alcune iniziative nelle sue sedi, come i terreni di gioco organici riciclabili e l'introduzione di distributori d'acqua per limitare il consumo di plastica. Inoltre, è stato adottato l'isolamento termico e sono stati implementati i punti di ricarica per veicoli elettrici per ridurre i consumi energetici. Nel 2022 la società aveva già formato un protocollo con Roma Natura col fine di proteggere e valorizzare l'ambiente nelle sue strutture e nelle zone limitrofe. Tra le varie iniziative di salvaguardia climatica, c'è anche la partnership con la UEFA come squadra pilota per la strategia di sostenibilità del calcio Strength Through Unity. A tal proposito, Lindita Xhaferi-Salihu, responsabile del coinvolgimento dei settori delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, ha dichiarato: “Pochissime cose al mondo hanno una comunità così grande, globale e socialmente diversificata come quelle coinvolte nel mondo del calcio. Siamo entusiasti che l'AS Roma si unisca a noi oggi nell'iniziativa Sports for Climate Action dell'UNFCCC, assumendo un impegno così coraggioso ad agire e a ispirare la propria comunità calcistica a unirsi alla corsa globale contro il cambiamento climatico”.