Roma, la social classifica 2022: Dybala superstar. Sul podio ElSha e Wijnaldum

Re in campo, e pure sui social. Paulo Dybala si prende la vetta del 2022 anche nel mondo virtuale. Da Instagram a Tik Tok, passando per Twitter e Facebook, non ce n'è per nessuno. La Joya ha 75.5 milioni di follower e dopo la vittoria del Mondiale con il rigore segnato in finale, probabilmente si incrementeranno. Completano il podio Stephan El Shaarawy e Georginio Wijnaldum. Il Faraone può vantare 15.1 milioni di seguaci sui social, mentre l'olandese arriva a 10.2. Il tecnico José Mourinho, invece, utilizza solo il profilo Instagram, con dei contenuti mai banali, ed è seguito da 3 milioni di follower. Tra i suoi calciatori lo Special One si piazzerebbe al sesto posto, dopo Abraham (5.2) e prima di Rui Patricio (2.78). Rimane, al momento, fuori dalla top 10 il capitano Lorenzo Pellegrini, che è seguito da 680 mila persone. I profili social della Roma complessivamente raggiungono 23.67 milioni di seguaci: 9.9 su Facebook, 6.3 su Tik Tok, 5.2 su Instagram e 2.27 su Twitter. Non sono della top ten gli azzurri Cristante, Mancini e Pellegrini.