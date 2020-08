Roma, la settimana più calda: in arrivo il closing con Friedkin, Pedro e il nuovo ds

Ancora un giorno di attesa, poi la storia della Roma vedrà l’inizio di un nuovo capitolo. Da lunedì l’era Pallotta si potrà considerare ufficialmente chiusa. Nella capitale, più precisamente allo studio Chiomenti (a due passi dal Quirinale), i legali dell’attuale presidente e quelli del Gruppo Friedkin si vedranno per firmare le carte del closing e sancire lo storico passaggio di mano. È l’ultimo step. A borsa chiusa arriverà l’annuncio ufficiale. Poi Dan – 25esimo presidente della storia romanista – e suo figlio Ryan potranno finalmente mettere le mani sul nuovo “giocattolo” per cominciare a plasmarlo.

Si partirà dall’area sportiva del club, che ha bisogno di una ristrutturazione immediata. Il ruolo del direttore sportivo è ancora vacante, nonostante il lavoro sul calciomercato sia iniziato da tempo. L’obiettivo è avere in pugno il nome a cui affidare il posto entro la prima assemblea degli azionisti, che verrà convocata obbligatoriamente entro venerdì prossimo. In corsa Andrea Berta e Ramon Planes, mentre Fabio Paratici resta sullo sfondo. Nel frattempo sbarcherà nella capitale Pedro, affare chiuso grazie alla sinergia con l’agente Gabriele Giuffrida, per firmare e ufficializzare il biennale con la Roma. Al momento lo spagnolo è l’unica certezza in entrata del prossimo mercato, insieme alla volontà di riportare Smalling a Trigoria. In arrivo una nuova offerta per convincere il Manchester United proprio la prossima settimana.