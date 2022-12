Roma, la seconda vita di Barusso: dalla Champions alla Terza Categoria

Ahmed Barusso. I più giovani forse ne hanno solo sentito parlare, ma chi è nato prima del 1995 se lo ricorda di sicuro. Centrocampista fisico, troppo fisico tanto che tagliava i calzettoni per farli aderire a quei polpacci di ebano. Nel 2007 la Roma sborsò 1,7 milioni per prenderlo dal Rimini dove si era fatto notare per le sue doti di combattente. Non per quelle tecniche. In giallorosso ha disputato 5 partite in tutto sotto la guida di Spalletti che si disperava per i tiri da 50 metri (che finivano alle stelle) e per le entratacce sugli avversari. Il picco furono i 62’ giocati contro il Manchester United in Champions. I tifosi però Barusso stava simpatico, e divenne presto una sorta di mascotte. Il ghanese inizierà dall’estate successiva un lungo tour in prestito dell’Italia: Siena, Brescia, Torino, Livorno. Pure il Galatasaray.