Roma, la scelta di Mourinho: Paredes subito in campo contro la Salernitana

L'argentino dopo appena 3 giorni in giallorosso, sarà comunque del match anche se con ogni probabilità a gara in corso

Leandro Paredes vuole prendersi la Roma e sarà subito in campo contro la Salernitana. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista argentino in un'intervista esclusiva ha svelato che prenderà parte al match d'esordio del nuovo campionato nonostante i pochissimi allenamenti svolti con il resto dei compagni (è arrivato nella Capitale appena 3 giorni fa). Difficilmente però il campione del mondo partirà dal primo minuto: più probabile un suo ingresso a gara in corso. Il fischio d'inizio del match è previsto per le 18:30 del prossimo 20 agosto.