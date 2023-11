Roma, la ripresa degli allenamenti senza i nazionali: in gruppo anche Pellegrini

Dopo le fatiche del derby la Roma si è ritrovata a Trigoria agli ordini di José Mourinho per iniziare la settimana di allenamenti. Vista la sosta, la rosa a disposizione dello Special One è davvero ridotta. Sono ben 14, infatti, i giocatori che hanno lasciato il quartier generale giallorosso per i rispettivi impegni con le nazionali. Lorenzo Pellegrini è sceso regolarmente in campo con il resto dei compagni. Per il capitano, in panchina per tutta la partita al derby, questa pausa sarà fondamentale per cercare di riprendere la giusta condizione e tornare carico alla ripresa con l'Udinese. Come spesso successo in questi casi, il tecnico portoghese ha cercato di sopperire alle assenze, aggregando in prima squadra diversi giocatori della Primavera.