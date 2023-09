Roma, la rinascita di Renato Sanches: Olimpico stregato, con l’Empoli gara da urlo

News as roma: tutte le notizie

L'ossessione di Pinto convince tutti. Il portoghese ha registrato numeri ottimi contro i toscani e punta a diventare il re del centrocampo giallorosso

Daniele Aloisi Collaboratore

Sono bastati 45’ di Renato Sanches per giustificare l’ossessione di Tiago Pinto nei suoi confronti. Nella goleada giallorossa contro l’Empoli l’ex PSG si è preso la scena. Applausi a scena aperta degli oltre 60mila e una prestazione da top player. Il 100% di successo nei tackle, 19 passaggi completati su 20 e tre contrasti a terra vinti. Inoltre, 2 passaggi chiave e il primo gol con la Roma. Una rete che ha cercato e voluto dopo aver sofferto per i continui problemi muscolari negli anni precedenti: “Ho avuto tanti infortuni in passato, mi sono sentito triste perché ho fatto di tutto. Il meglio deve ancora venire”. Vuole ritrovare la fiducia e conquistare nuovamente la nazionale con la quale aveva alzato al cielo il campionato Europeo nel 2016.

È il giocatore box to box che mancava a Mourinho. José crede in lui e ieri ha deciso di preservarlo facendolo uscire al 45’. Renato ha bisogno di giocare e di stare bene e se continuerà così il riscatto diventerà obbligatorio. Infatti, il centrocampista è arrivato nella Capitale con un prestito oneroso di 1 milione di euro, se raggiungerà il 55% delle presenze, verrà riscattato a 11 milioni. Nel caso in cui, invece, le partite dovessero toccare più del 75%, l'obbligo sale a 14 milioni.

Renato si prende la scena: adesso Mou ha abbondanza a centrocampo — Renato Sanches ha conquistato l’Olimpico. Contro la Salernitana aveva fatto intravedere la sua forza, poi lo stop che ha frenato il suo inserimento. È arrivato il 15 agosto e ha ricevuto una splendida accoglienza a Ciampino insieme a Paredes. Ha svolto la preparazione da separato in casa col PSG e ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per crescere ancora. Giovedì, però, contro lo Sheriff potrebbe riposare, ma ora Mourinho ha abbondanza a centrocampo. Aouar e Pellegrini torneranno a breve e aumenteranno la qualità. Oltre a loro ci sono il nuovo numero 16, Cristante e Bove. Quantità in una zona di campo che negli ultimi giorni di mercato ha perso Matic e a giugno ha salutato Wijnaldum. Con un "Rinato Sanches" Mou può puntare nuovamente al sogno europeo e conquistare il tanto atteso piazzamento Champions.

