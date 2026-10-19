La Roma torna in campo per preparare al meglio la prossima sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Complice l'emergenza che interessa quasi tutti i reparti, Gian Piero Gasperini ha deciso di aggregare alla Prima squadra tre centrocampisti della Primavera: Gioele Giammattei, classe 2009, Giacomo Arduini, classe 2007, e Alessandro Di Nunzio, anche lui classe 2007, reduce dall'esordio in Serie A nell'ultima sfida contro il Genoa. Non hanno preso parte alla seduta Paulo Dybala, Mile Svilar, Manu Koné e Bryan Cristante. Il centrocampista azzurro è il più vicino al rientro: mentre i compagni sono impegnati nella rifinitura, sta infatti svolgendo un programma di lavoro personalizzato su un altro campo. Cristante ha rilasciato anche una dichiarazione ai cronisti presenti a Trigoria, che gli chiedevano aggiornamenti sui tempi di recupero. "Ci siamo", ha assicurato il centrocampista. L'obiettivo è tornare a disposizione di Gasperini in vista della trasferta di Napoli. La squadra ha svolto una prima parte di riscaldamento seguita dai classici torelli.