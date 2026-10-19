I giallorossi in campo per riscattare la sconfitta rocambolesca contro il Real Madrid. Gasp chiama tre giovani centrocampisti
Roma, allenamento prima dello Slovan: Pellegrini guida il torello. Mora scherza con Wesley
La Roma torna in campo per preparare al meglio la prossima sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Complice l'emergenza che interessa quasi tutti i reparti, Gian Piero Gasperini ha deciso di aggregare alla Prima squadra tre centrocampisti della Primavera: Gioele Giammattei, classe 2009, Giacomo Arduini, classe 2007, e Alessandro Di Nunzio, anche lui classe 2007, reduce dall'esordio in Serie A nell'ultima sfida contro il Genoa. Non hanno preso parte alla seduta Paulo Dybala, Mile Svilar, Manu Koné e Bryan Cristante. Il centrocampista azzurro è il più vicino al rientro: mentre i compagni sono impegnati nella rifinitura, sta infatti svolgendo un programma di lavoro personalizzato su un altro campo. Cristante ha rilasciato anche una dichiarazione ai cronisti presenti a Trigoria, che gli chiedevano aggiornamenti sui tempi di recupero. "Ci siamo", ha assicurato il centrocampista. L'obiettivo è tornare a disposizione di Gasperini in vista della trasferta di Napoli. La squadra ha svolto una prima parte di riscaldamento seguita dai classici torelli.
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