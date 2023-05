Roma, la rifinitura in vista del Bayer: Dybala in gruppo

Vigilia della delicata sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Mourinho è in piena emergenza, ma recupera Wijnaldum, che già ieri era in gruppo. Presente anche Dybala, che appare sorridente e sereno. L'argentino ieri non si era allenato, ma aveva svolto solamente una sessione di fisioterapia a causa di un problema alla caviglia. Oggi la Joya ha svolto regolarmente tutta la seduta. Nessun problema per Zalewski che nella giornata ieri si era fermato per un affaticamento muscolare. Tra gli altri c'è anche Belotti che ieri è stato provato in tandem con Abraham. Il Gallo ha un vistoso tutore sulle costole per via dell'infortunio che si era procurato contro il Milan. Contro i tedeschi è pronto anche Celik che torna dopo la squalifica contro l’Inter. In gruppo anche alcuni giocatori della Primavera, nello specifico Missori, Falasca, Pellegrini e Faticanti. Lunedì potrebbe essere il giorno per il ritorno in gruppo di Smalling. L’inglese proverà il recupero per la gara di ritorno. Dopo una prima fase di palleggi, i giallorossi si sono allenati sugli scatti per poi dividersi in due gruppi per il consueto torello. Alle 14:45 Mourinho parlerà in conferenza, ad accompagnarlo ci sarà Spinazzola.