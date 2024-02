Roma, la reazione social dei giocatori alla tripletta di Dybala. Zalewski: “Fenomeno”

La tripletta di Dybala che ha portato i tre punti alla squadra di De Rossi contro il Torino ha lasciato affascinati tutti i tifosi romanisti, compresi gli stessi giocatori che non hanno potuto prendere parte alla partita per infortunio o scelta tecnica. Sui social infatti, sia Tammy Abraham che Nicola Zalewski si sono complimentato con il 21. Il terzino ha commentato su Instagram un selfie con Paulo ed il pallone autografato dai compagni nel quale figura la didascalia: "Fenomeno". Tammy Abraham invece ha pubblicato una storia sul social del gruppo Meta in cui in inglese dice "Complimenti per la tripletta, fratello". In serata, anche Chris Smalling ha pubblicato un commento della partita, lui che dopo quasi sei mesi ha ritrovato un posto da titolare, iniziando ad archiviare il periodo dell'infortunio. Nel post su Instagram si vede il giocatore abbracciare Dybala ( al quale ha fatto i complimenti nella didascalia), e il suo commento è emblematico: "Non c'è sensazione migliore che vincere con il mio team".