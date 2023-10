Roma, la qualificazione è a un passo: Bove e Lukaku affondano lo Slavia 2-0

I giallorossi volano a punteggio pieno nel girone. Domenica la super sfida di San Siro contro l'Inter

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma batte lo Slavia Praga 2-0 e mette in cassaforte la qualificazione. Punteggio pieno e primo posto blindato con le reti di Bove e Lukaku nel primo tempo. Mourinho ritrova Llorente dal 1' e cambia sulle fasce mettendo Celik e Zalewski. Dopo appena 43'' la partita è già in discesa grazie al super gol di Bove che col piatto destro a giro mette il pallone sotto al sette. Al 17' arriva il raddoppio firmato dal solito Big Rom che sfrutta il secondo assist di giornata di El Shaarawy. Il Faraone è tra i più in forma e nella ripresa colpisce anche una traversa. Il tris non arriva ma quella che conta è la vittoria. Giallorossi che volano a 9 punti in classifica (punteggio pieno) e la qualificazione al turno successivo è a un passo. Domenica il big match di San Siro contro l'Inter alle ore 18.

Bove-Lukaku in gol: Roma super nel primo tempo — Mourinho schiera dal 1' la coppia Lukaku-El Shaarawy e ritrova Llorente titolare. I giallorossi partono benissimo e dopo appena 43 secondi trovano la rete del vantaggio con Bove che da fuori la piazza sotto al sette con il destro a giro. È la prima rete stagionale per il numero 52. Al 17' ci pensa il solito Lukaku a mettere in ghiaccio la partita. El Shaarawy lo serve in area di rigore e lui col sinistro davanti a Mandous fa 2-0. Il primo ammonito del match è Bove per un fallo su Zafeiris. Scatenato il Faraone che dopo i due assist vuol anche la rete. Al 31' prova la conclusione da buona posizione ma è troppo debole e finisce senza problemi tra le braccia del portiere dei cechi. Primo squillo dello Slavia che arriva al 38': Van Buren calcia da fuori, Svilar si allunga e manda in angolo. Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo con la Roma avanti 2-0.

La Roma piega lo Slavia 2-0: qualificazione a un passo — Nella ripresa Mourinho inizia subito con un cambio: fuori Bove (ammonito) ed entra Paredes. Dopo 15' con poche emozioni ci pensa Lukaku a scaldare l'ambiente. Romelu al 60' va a un passo dalla doppietta personale, ma il suo sinistro finisce di poco a lato. Poco dopo super occasione per Cristante. Palla geniale di El Shaarawy per il numero 4 che prova a superare Mandaous con un pallonetto ma il portiere non si fa sorprendere. Assedio della Roma che al 63' va a centimetri dal tris. Il Faraone calcia da fuori area, apre il piatto destro ma la sfera si stampa sulla traversa. Le tante occasioni dei giallorossi scuotono lo Slavia. Schranz solo davanti a Svilar ha la palla dell'1-2 ma spara incredibilmente alto. Altri campi al 69': fuori El Shaarawy e Zalewski per Karsdorp e Belotti. Il Gallo sfiora il 3-0 al 90' ma il portiere dei cechi gli nega la gioia del gol. La Roma vince 2-0 e mette in ghiaccio la qualficazione.

Roma-Slavia Praga 2-0, il tabellino — ROMA(3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Aouar (88' Cherubini), Bove (46' Paredes), Zalewski (69' Karsdorp); El Shaarawy (69' Belotti), Lukaku (82' Pagano). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Paredes, Pagano, Belotti, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, D'Alessio. Allenatore: Mourinho.

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Dorley, Zafeiris (82' Jurecka), Dumitrescu (65' Provod), Schranz (65' Wallem); Masopust (46' Jurasek), Van Buren (70' Chytil). A disposizione: Kolar, Sirotnik, Boril, Chytil, Hromada, Tomic, Jurecka, Wallem, Provod, Jurasek, Ogunbayi, Tijani. Allenatore: Trpisovsky.

Arbitro: Eskas (Norvegia). Assistenti: Engan e Bashevkin. IV uomo: Hagenes. Var: Dankert (Germania). Avar: Millot (Francia).

Marcatori: 1' Bove (R), 17' Lukaku (R)

Ammoniti: Bove (R), Masopust (S), Ndicka (R)

Spettatori: 64.934

