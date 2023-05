Roma, la probabile formazione anti Leverkusen: out Dybala, spazio a Belotti e Abraham

Le buone notizie avute nella rifinitura alla vigilia del Bayer Leverkusen, con Dybala e Wijnaldumin gruppo, non hanno trovato pieno riscontro nelle parole di José Mourinho in conferenza stampa. Lo Special One si è detto piuttosto negativo sulla possibilità di schierare dall'inizio Paulo Dybala. Più probabile un utilizzo in "stile Feyenoord", con la Joya inizialmente in panchina ma pronto a subentrare qualora la partita lo richieda. Senza di lui dunque, in attacco spazio alla coppia Abraham-Belotti con Pellegrini arretrato a centrocampo insieme a Matic e Bove. Il doppio centravanti non è una novità assoluta per il tecnico portoghese che aveva già optato per questa scelta tattica contro il Milan all'Olimpico, contro la Sampdoria a Marassi e contro il Betis nel girone di Europa League. Un gol per parte: Abraham contro i rossoneri (94esimo) e il Gallo contro la formazione spagnola, anche se l'unica vera rete con entrambi sul terreno di gioco è stata proprio quella dell'ex Toro al Benito Villamarìn. Per il resto la formazione dovrebbe essere molto simile a quella vista contro il Milan. Cristante sarà nuovamente arretrato nella linea difensiva insieme a Mancini e Ibanez con Zalewski o Celik sulla destra e Spinazzola sulla corsia opposta.