Roma, la prima volta di Belotti: arriva l’esordio con il Monza

Al minuto 79 José Mourinho decide di mandare in campo Andrea Belotti. L'attaccante ex Torino è entrato al posto di Tammy Abraham e fa dunque il suo esordio con la Roma contro il Monza. L'azzurro è stato accolto con una ovazione da parte dello stadio Olimpico al momento del suo ingresso in campo con la maglia numero 11. Un rapporto davvero speciale quello che si è creato tra il Gallo ed i tifosi giallorossi.