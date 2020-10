Roma, la prima maglia votata come la quarta più bella della stagione 2020/21

In attesa di capire quanto sarà bella in campo, a convincere della Roma è soprattutto il vestito. La prima maglia dei giallorossi per la stagione 2020/21, ultima del rapporto con Nike destinato a concludersi a fine stagione, è stata molto apprezzata dagli esperti del portale specializzato Footy Headlines, che ogni anno pubblica in anteprima le divise ufficiali di tutte le squadre dei principali campionati europei. La maglia “ghiacciolo” è stata la quarta più votata in questa speciale classifica, superata soltanto da West Ham e Genoa e dalla terza maglia speciale dell’Inter, che è risultata quella con più riscontri.