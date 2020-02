La relazione semestrale della Roma, oltre ad aver messo in luce fatti rilevanti come i riscatti dei prestiti di Mancini, Veretout e Carles Perez legati al verificarsi di determinate condizioni, mette anche in evidenza le cifre del mondo giallorosso come la perdita del gruppo di James Pallotta che al 31 dicembre 2019 è di 87 milioni euro. A fronte di questa, però, ci sono ricavi pari a 94,6 milioni e costi per 123, 9. L’indebitamento finanziario, invece, è di 264.