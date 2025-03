Roma, sorrisi e giochi da tavolo sul treno per Empoli – FOTO

La Roma è partita per Empoli, come mostrato sui profili social della squadra. I ragazzi di Ranieri hanno lasciato la Capitale per raggiungere la Toscana, dove domani affronteranno l'Empoli nella 29ª giornata di Serie A. Sono diversi i giallorossi impegnati con Ludo King (un gioco da tavolo su iPad) nei simpatici scatti condivisi dal club sui social. Nel gruppo in viaggio non si vedono Gianluca Mancini, out per squalifica, Zeki Celik e Paulo Dybala, entrambi non convocati da Ranieri in vista della gara di giovedì contro l’Athletic Bilbao. L’arrivo della squadra è previsto per questa sera.