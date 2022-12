Roma, la parabola di Gerson: dalla clausola Pallone d’oro al ritorno in patria

Dalla Fluminense al Flamengo, in mezzo le esperienze a Roma, Firenze e Marsiglia. La carriera di Gerson sembra ormai aver subito una sterzata irrimediabile. Il brasiliano, arrivato nella Capitale nel gennaio del 2016 dopo essere stato acquistato l'estate prima, come riportato da RMC Sport è ad un passo dal ritorno in patria, sponda Flamengo. Le aspettative sul classe '97 erano ben diverse, come suggerito anche dalla cifra sborsata dalla Roma per assicurarselo (17 milioni di euro al Fluminense quando aveva appena 18 anni) e dalla presunta clausola che il Barcellona fece mettere al club giallorosso nel suo contratto in caso di vittoria del Pallone d'oro. In giallorosso ha disputato 43 partite realizzando due gol (doppietta contro la Fiorentina nel novembre del 2017).