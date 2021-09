Roma, la nazionale e la promessa di Mourinho: è Zalewski il vice Pellegrini

Dalla conferma con la Roma all'esordio con la nazionale polacca: che estate per Nicola Zalewski

Francesco Balzani

Un assist davanti agli occhi di Lewandowski, poi la sviolinata di Paulo Sousa e infine l’immancabile messaggio di complimenti di Mourinho. Sembra di parlare di un calciatore già affermato visti i nomi che avete appena letto. E forse (a Trigoria in realtà ne sono sicuri) a breve lo sarà. Nicola Zalewski già oggi non ha più bisogno di tante presentazioni. Ormai quasi tutti sanno che è una scoperta di Bruno Conti, che ha la benedizione di Boniek che è amico di famiglia e che a Tivoli dove è nato e cresciuto il talento polacco in molti avrebbero scommesso sulla sua esplosione. Dopo l’esordio con la Roma nella scorsa stagione sono arrivati mesi di ulteriore crescita per il trequartista. In estate ha conosciuto Mourinho. In molti gli parlavano bene di questo ragazzo classe 2002. Un esempio? Provate a nominarlo a Tiago Pinto, nei suoi occhi vedrete la stessa luce che appare nello sguardo di un cineasta che assiste a un film di Belmondo.

CHE ESTATE: DA MOURINHO ALLA POLONIA

Mou, però, vuole toccare con mano. Lo vede in allenamento, lo vede in amichevole, lo vede nella tournèe in Portogallo. E lo vede benissimo. Tanto da rifiutare ogni proposta di prestito arrivata in questi mesi anche da parte di club di serie A come il Genoa. Nicola resta a Trigoria. "Mourinho mi ha detto che avrò le mie occasioni in campo”, ha dichiarato Zalewski poco prima di una data storica per lui. Il 5 settembre scorso arriva l’esordio con la Polonia. Non l’under 21, quella dei grandi. Di Lewandowski, Zielinski e Szczesny. In 24 minuti il romanista regala un assist vincente per il 6-1 al San Marino, e non solo. "Non mi piace fare distinzioni tra i calciatori, ma devo dire qualcosa su Zalewski. Era il suo esordio ed è riuscito mostrare la sua personalità. Ha giocato in due ruoli diversi ed era importante che anche i suoi compagni vedessero quello che noi vediamo in lui. Potrà aiutarci. Ho chiesto a Jose di supportarlo. È un giovane talento che teniamo in grande considerazione. Spero che Mou possa aiutarlo, ne beneficerebbe sia la Roma che la nazionale polacca”, le parole del ct Paulo Sousa. Investiture importanti.

SASSUOLO O CSKA: E’ LUI IL VICE PELLEGRINI

E la possibilità di giocare già al suo rientro. Zalewski, infatti, è il sostituto ideale di Lorenzo Pellegrini sulla trequarti come si è visto per tutto il pre-campionato. A Mourinho non piace spostare di ruolo i calciatori, ognuno deve avere un alter ego in panchina. Per Zaniolo c’è Carles Perez, per Mkhitaryan c’è El Shaarawy, per Abraham c’è Shomurodov o Mayoral. E per Pellegrini c’è Zalewski. Non male per uno che un anno fa ancora doveva conoscere l’emozione di uno stadio vero e proprio. Le condizioni di Lorenzo non destano preoccupazione ma visto che si tratta di un riacutizzarsi sulla vecchia e odiata cicatrice del flessore potrebbe starci un turno di stop per l’azzurro che di azzurro non riesce più a vestirsi. Col Sassuolo oppure in Conference League quattro giorni dopo contro il Cska Sofia. E allora toccherà a qualche riserva e probabilmente anche a Zalewski. il 19enne che ha convinto Bruno Conti, Boniek, Mourinho e Paulo Sousa. E scusate se è poco.