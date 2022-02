Roma, la moglie di Veretout è in dolce attesa: in arrivo il terzo figlio

Mamma e papà Jordan danno la bella notizia alle due figlie, il tutto ripreso con un telefonino e postato su Instagram

La famiglia Veretout è in attesa del terzo figlio. Ad annunciarlo la moglie Sabrina attraverso un video postato su Instagram in cui è presente tutta la famiglia. Mamma e papà Jordan danno la bella notizia alle due figlie che prima leggono il test di gravidanza, poi felici sventolano l’ecografia e accarezzano la pancia della mamma. A fare da sottofondo musicale al video la canzone “Celeste”, cantata da Laura Pausini. Una notizia resa pubblica alla vigilia di Roma-Genoa, partita in cui Veretout non è certo del posto di titolare. Con l’arrivo di Sergio Oliveira, infatti, le gerarchie a centrocampo sono cambiate, dettagli a cui si potrà porre rimedio con allenamento e abnegazione. Intanto, Jordan si gode l’arrivo del suo terzogenito.